Hart wie Beton

Chelsea London hatte den Ruf, im Zweifel zehn Mann in die Abwehr zu stellen. Die Engländer sind auch heuer wieder gut sortiert. Und wieder auf Offensive eingestellt. 17 Tore in der Gruppenphase waren die beste Ausbeute. Die 23 Mann im Kader kosten 484 Millionen €, Im Schnitt ist der Chelsea-Star 25,8 Jahre alt ist; durchschnittliche Ablöse pro Kopf: 19,3 Mio. €. Der Belgier Eden Hazard ist mit 60 Mio. € der teuerste Spieler in der Riege des exzentrischen Trainers "The Special One" José Mourinho.