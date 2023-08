Im Kurz-Flügel der ÖVP macht sich erstmals unverhohlene Kritik an der Anti-Teuerungspolitik von Nehammer & Co breit. Die Bargeld-Offensive wird dagegen goutiert – sofern es nicht allein dabei bleibt.

Die Minister-Kabinette und die Parteizentrale der Schwarz-Türkisen sind ferienbedingt wie allerorten noch auf Light-Modus heruntergedimmt. Im ÖVP-geführten Kanzleramt stellt sich dennoch dieser Tage ungewohnte Hochstimmung ein. “Wir sind mit dem Echo auf unsere Bargeld-Initiative sehr zufrieden”, resümiert ein hochrangiger ÖVP-Mann: “Karl Nehammer ist es gelungen trotz politischer Sommerpause ein Thema zu setzen, das breit und erfolgreich ankommt.”

Das ist nicht pure Propaganda, sondern stützt sich durchaus auch auf Fakten. Jüngste Umfragen, wonach 65 Prozent der Österreicher den Kanzler-Vorstoß befürworten, bestärken die ÖVP-Strategen, auf dem Thema drauf zu bleiben. Daran vermochte die Kritik vieler Experten, dass von einer staatstragenden Partei populistisch mit irrealen Ängsten gespielt wird, nichts zu ändern. Auch die ungewöhnlich offensive Replik des Vertreters der Europäischen Kommission und Ex-Juncker-Intimus, Martin Selmayr, was Nehammer fordere sei längst EU-weit garantiert, wurde offiziell ignoriert.

Hinter vorgehaltener Hand mokieren sich Kanzler-Vertraute: ”Selmayr verbreitet Fake News, die EU garantiert keine Annahmepflicht von Bargeld. Das ist vielen Menschen sehr wichtig und dafür wollen wir jetzt in Österreich sorgen: Dass jeder wo und wann er will weiterhin mit Bargeld zahlen kann.”

ÖVP stagniert in Umfragen, Kanzler-Werte erholen sich

Was auf Social Media mehrheitlich auf Kritik und Häme stößt, zahlt langsam aber doch auf das Kanzler-Konto ein. An den Zustimmungsraten für die ÖVP haben zwar weder die Normal- noch die Bargeld-Debatte wenig geändert. “Bei den Persönlichkeitswerten wird Karl Nehammer aber attestiert, dass er zunehmend klare Kante zeigt”, sagt ein ÖVP-Stratege.

Das ist ÖVP-intern Wasser auf die Mühlen jener, die proklamieren: Das skandalschwangere Image der ÖVP bleibt bis zur nächsten Wahl irreparabel. Die einzige Chance der ÖVP bleibe, dass der vom Affärenstrudel weitgehend unbefleckte Parteichef am Ende doch noch besser als die Partei reüssiere.

Jeder fünfte Wähler im Wartesaal

Denn die hauseigenen ÖVP-Demoskopen melden ein: Bis zu 20 Prozent der österreichischen Wähler befinden sich derzeit im Wartesaal, darunter viele ÖVP-Wähler von 2019. Damals streiften die Türkisen unter Sebastian Kurz 37 Prozent ein, die FPÖ stürzte auf 16 Prozent ab, die SPÖ kam mit 21 Prozent auf ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis.

Die Roten kommen auch unter dem neuen Parteichef Andreas Babler derzeit nicht viel besser zu liegen. Für Türkis und Blau aber hat sich die politische Großwetterlage jeweils um 180 Grad gedreht. Die Blauen sind als neue Nr.1-Partei im Umfrage-Hoch. Die Türkisen liefern sich mit Rot das Kellermatch um den Abstieg auf Platz 3.

“Die Wahl 2023 wird dadurch entschieden, ob es wir oder die FPÖ besser schaffen, die vielen Wähler aus dem Wartesaal erfolgreich abzuholen”, sagt ein ÖVP-Wahlkampfstratege.

FPÖ rief jüngst "Festung Bargeld" aus

In der FPÖ nimmt man die sommerliche Populismus-Offensive der ÖVP ernst und will sich von der Kanzlerpartei die blauen Themen noch gestern nicht so einfach wegschnappen lassen. Als selbsternannte Bargeld-Retter setzten sich in der Tat bislang allein die Blauen in Szene.

FPÖ-Chef Herbert Kickl forderte zuletzt Ende Juni eine Volksbefragung über den Schutz des Bargelds in der Verfassung und des Rechts auf Bargeldzahlung: "Bargeld ist gedruckte Freiheit, Selbstbestimmung und Sicherheit. Der einzige Schutz dieser Freiheit und Sicherheit ist die Verankerung unseres Bargelds und des Rechts auf Bargeldzahlung in der Verfassung – eine 'Festung Bargeld'."

Türkis verweigert blauen Schulterschuss

Die Blauen griffen, ob des Themen-Kidnappings in der sommerlichen Ruhe aufgeschreckt, in die politische Trickkiste.

Sie proklamierten, bei einer Nationalrats-Sondersitzung mit den Türkisen in Sache Bargeld gemeinsame Sache machen zu wollen. Die ÖVP verweigerte den Schulterschluss mitten im Vorwahlkampf mit Verweis auf noch ausstehende Ergebnisse einer Bargeld-Taskforce des Finanzministers.

Mega-Hürde Bargeld-Annahmepflicht

Die Taskoforce startet dieser Tage unter Federführung von Magnus Brunner. Die größte legistische Hürde für die Arbeitsgruppe aus Ministerien- und Bankenvertretern ist nicht die Verankerung des Bargelds in der Verfassung, sondern die Umsetzung der zwei anderen Sommerwünsche des Kanzlers: Wo braucht es tatsächlich noch Bankomaten? Und wie lässt sich die von der ÖVP propagierte Annahmepflicht von Bargeld rechtlich und praktisch verankern - zumal der Trend in Richtung Karte statt Bar geht?

Zu diesen legistischen Hürden kommt auch noch eine zentrale politische: Für das Prestige-Projekt Bargeld in der Verfassung braucht es nicht nur den Konsens mit dem Koalitionspartner, sondern auch die Zustimmung eines der beiden großen Oppositionsparteien.

Blau rächt sich mit rotem Schulterschluss

Kickl will den “Lackmustest” für diese Nehammer-Vorhaben nach dem ÖVP-Nein zu einer Bargeld-Sondersitzung nun wohl über Umwege umgehend einfordern.

Die FPÖ willigte so prompt in das Begehren der SPÖ nach einer Sondersitzung in Sachen Inflation ein (dafür braucht es in der Sommerpause ein Drittel der Abgeordneten-Stimmen). Dabei wird wohl nicht nur mit der Anti-Teuerungspolitik von Nehammer & Co abgerechnet werden.

Preisexplosion leistbar machen versus Preise spürbar senken

Der in den Augen der Bevölkerungsmehrheit misslungene Umgang der Regierung mit der Preisexplosion bleibt – trotz kleinen Terraingewinnen der ÖVP bei handgestrickten Symbolthemen wie der “Bargeld-Rettung” – der Mühlstein für das Kabinett Nehammer-Kogler.

Türkis-Grün setzte auf Anraten vor allem der WIFO-Wirtschaftsexperten von Beginn der Teuerungskrise an auf das Rezept 'Stärkung der Kaufkraft' mit Geldspritzen aus dem Budget für große Bevölkerungsgruppen statt staatlicher Eingriffe oder dämpfender Maßnahmen direkt an der Preisfront. Frei nach der Devise: Die Regierung setzt alles daran, damit sich möglichst viele Menschen die steigenden Preisen dank staatlicher Zuschüsse auch weiterhin "leisten können" statt etwa die Mehrwert-Steuer für alle zu senken.

Anti-Teuerungs-Pakete befeuern Konsum und Inflation

Die Milliardenspritzen in Sachen Teuerungsausgleich sorgten aus Regierungs-Sicht zwar dafür, dass sich breite Bevölkerungsgruppen bislang nicht nachhaltig einschränken mussten. “Nicht nur in den Bobo-Bezirken in Wien boomen die Restaurants, auch am Land ist es schwer in einem Gasthaus einen freien Platz zu kriegen”, so ein prominenter ÖVP-Mann.

Türkis-Grün blieb weiter auf diesem Kurs auch als die Erfinder längst davor warnten, mit dem staatlichen Geldsegen die Inflation zusätzlich anzuheizen statt sie zu dämpfen.

Kurz-Intimus: "Eine Mehrwertsteuer-Senkung hätte Anti-Teuerungspolitik sichtbar gemacht"

Eine Entscheidung, die vor allem im Umfeld des ehemaligen Kanzlers immer öfter als Fehler gesehen wird. “Wir hätten so wie in Spanien auf eine Mehrwertsteuer-Senkung gesetzt”, sagt eine ehemaliger Kurz-Intimus: “Das hätte inflationsdämpfend gewirkt und vor allem den Menschen beim Einkauf im Supermarkt sichtbar das Gefühl gegeben, dass wir etwas gegen die Teuerung unternehmen.”

Der Umweg von Nehammer-Kogler mit staatlichen Geldspritzen die Kaufkraft zu stärken und so die Inflation abzufedern, sei – so das Resümee eines Kurz-Mannes – der breiten Mehrheit nicht vermittelbar.

In der ÖVP wurden Anfang der Jahres so auch erstmals von Seiten des Wirtschaftsflügels Stimmen laut, die staatlichen Geldspritzen einzustellen, weil sie politisch nichts brächten.

Was aus ÖVP-Sicht auch am Beispiel der desaströsen Landtagswahl-Ergebnisse in Niederösterreich und Salzburg schlagend wurde. Nicht nur in Oppositionskreisen, sondern auch im Wirtschaftsflügel und einigen ÖVP-Bundesländern werden Nehammers jüngste Feldzüge für die “Normalen” und das Bargeld so auch zuvorderst als Manöver für schnelle billige Punkte gesehen.

Im Lager seines Vorgängers wird das aber als durchaus legitimer Versuch gewertet, politisch wieder stärker Fuß zu fassen. Ein Ersatz für politisch glaubwürdige Maßnahmen gegen die Teuerungskrise sei das allerdings nicht. Denn am österreichweit dominierenden Grundgefühl, dass die Politik der Preisexplosion hilflos gegenüberstehe, habe sich im zweiten Jahr der Teuerungswelle wenig geändert.

Drohende Rezession als Nehammers Rettungsanker?

Ein ÖVP-Bundesländer-Mann, dessen Rat in Kurz' Kanzler-Zeit sehr gefragt war, geht freilich davon aus, dass das Teuerungsthema bald keine große Rolle mehr spielen wird: “Wir stehen vor einer Rezession, in der es nicht mehr um steigende Preise, sondern um steigende Pleiten und Arbeitslosenzahlen gehen wird.”

Das könnte trotz derzeitigem Dauertief paradoxerweise den Regierungsparteien, allen voran dem Kanzler, im kommenden Wahlkampf in die Karten spielen. In besonders angespannten Krisenzeiten wie bei einem Wirtschaftseinbruch wechseln die Wähler nicht gerne die Pferde, so der Bundesländer-Türkiser.

Ein ÖVP-Mann, der mit den jüngsten demoskopischen Erhebungen seiner Partei vertraut ist, sekundiert: ”Es gibt eine Proteststimmung, von der im Moment vor allem die FPÖ profitiert. Aber ist es gibt keine massive Wechselstimmung.”