"Die USA haben noch so einiges aufzuholen"

trend: Die USA geben 40 Milliarden Dollar pro Jahr für den Inflation Reduction Act (IRA) aus, die EU samt Mitgliedsstaaten allein für den Ausbau der Erneuerbaren 80 Milliarden Euro. Dennoch wirkt es so, als ob die Amerikaner die Bazooka hätten, die Europäer eine Pistole. Gelingt es uns wieder einmal nicht, Stärken sichtbar zu machen?

Martin Selmayr: Es ist einfach ungewöhnlich, dass ausgerechnet die sonst strikt marktwirtschaftlich orientierten USA so etwas machen. Ein großes staatliches Subventionsprogramm für die Wirtschaft mit dem Ziel, gezielt in den Markt einzugreifen, um den Klimawandel zu bekämpfen - das ist in der Tat ein Paukenschlag. Vergessen wir nicht: Noch 2017 sind die Amerikaner unter Donald Trump aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen. Sechs Jahre später sind sie nicht nur wieder beim Klimaschutz dabei, sondern tun tatsächlich auch etwas. Wir Europäer sind klimapolitisch schon viel länger und intensiver aktiv. Dass die Amerikaner nun nachziehen, ist bemerkenswert und eine grundsätzlich positive Neuerung.



trend: Uns sagen Industrielle: Die Amerikaner machen's besser, unbürokratischer, verständlicher, weniger über Verbote als über Anreize. Das mache den IRA attraktiver.

Selmayr: Wir dürfen nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. In den USA gibt es nun ein starkes Gesetz auf Bundesebene, finanziert aus dem mächtigen Bundeshaushalt, der rund 30 Prozent der amerikanischen Wirtschaftsleistung ausmacht. Der EU-Haushalt entspricht gerade einmal einem Prozent der Wirtschaftsleistung, die "power of the purse" liegt dagegen ganz überwiegend bei Mitgliedsstaaten. Allein Deutschland gibt in den nächsten drei Jahren mehr als 200 Milliarden Euro für die grüne Transition aus.





Da wir keinen Trump hatten, sind wir den amerikanischen Entwicklungen sieben Jahre voraus.



trend: Genau diese europäische Architektur macht es ja so bürokratisch und verlangsamt die Prozesse – das ist der Kern der Kritik.

Selmayr: Unser europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell sucht einen Ausgleich zwischen zentral und dezentral, zwischen öffentlich und privat. Bei uns spielt die soziale Marktwirtschaft eine große Rolle. Deshalb haben 27 Regierungschefs, Wirtschafts- und Klimaminister einstimmig beschlossen, dass wir in Europa nicht nur ein Klimagesetz haben wollen, sondern auch einen Emissionshandel, ein Verbot von mit fossilen Brennstoffen betriebenen Verbrennungsmotoren ab 2035 sowie zahlreiche nationale und EU-Förderprogramme. Da wir keinen Trump hatten, sind wir den amerikanischen Entwicklungen sieben Jahre voraus. Deshalb finden derzeit 35 Prozent der weltweiten E-Auto-Verkäufe in Europa statt und noch nicht einmal zehn Prozent in den USA. Europa ist bei den meisten grünen Technologien federführend. Der jetzt beginnende Wettbewerb mit den USA ist insgesamt gesehen eine gute Nachricht: Nur wenn die EU und die USA in der grünen Wende eine attraktive wirtschaftliche Chance sehen, können wir auch den Rest der Welt zu einer engagierten Klimaschutzpolitik bewegen.



Martin Selmayr im Gespräch mit Bernhard Ecker © Trend Lukas Ilgner

trend: Bleiben wir bei den E-Autos. Da bekommt man als Käufer in Europa durchschnittlich 6.000 Euro, in den USA sind bis zu 7.500 Dollar drin – die Hälfte allerdings erst, wenn es Assemblierung und Wertschöpfungstiefe in den USA gibt. Wettbewerbsrechtlich ist das ein Sündenfall – lassen sich die Europäer das gefallen?

Selmayr: Wir sind in Europa der Auffassung, dass wir in der Klimapolitik weltweit zusammenarbeiten sollten, deshalb sind unsere EU-Förderungen nicht diskriminierend. Der Chipriese Intel ist ein US-Unternehmen und bekommt dennoch zehn Milliarden Euro Beihilfen für die geplante Fabrik im deutschen Magdeburg. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Handelskommissar Valdis Dombrovskis verhandeln derzeit mit den USA, damit auch europäische Unternehmen in den Genuss der neuen US-Förderungen kommen. Wir sind zuversichtlich, eine neue Rohstoffpartnerschaft mit den USA in den nächsten Monaten auf die Zielgerade zu bringen. Wichtig ist, dass wir in keinen dauerhaften Subventionswettlauf geraten.



trend: Wir sind doch längst mittendrin. Nun ist sogar das sogenannte Matching möglich: Wenn ein Unternehmen in die USA gehen will, weil ihm da mehr Geld angeboten wird, kann Deutschland oder Österreich mitbieten und sagen: "Ihr bekommt genauso viel, wenn ihr hierbleibt."

Selmayr: Ergänzende Subventionen, die für Unternehmen beider Territorien gelten, halte ich nicht für schädlich, zumal es um sehr kapital- und wachstumsintensive Branchen geht. Wir sollten aber nicht dauerhaft den Steuerzahler darum bitten, Unternehmen zu finanzieren. Deshalb ist der EU-Beihilferahmen nur temporär gelockert. In den nächsten zwei bis drei Jahren müssen wir in Europa und in den USA in die Klima- und Energiewende investieren. Und die USA haben dabei noch so einiges aufzuholen.



trend: 2024 gibt es EU-Wahlen, US-Präsidentschaftswahlen, viele nationale Wahlen, auch in Österreich. Erwarten Sie, dass die hüben wie drüben fixierten Ziele zurückgeschraubt werden?

Selmayr: In Demokratien haben Gesetze auch über den Wahltermin hinaus Bestand. Wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, werden die Amerikaner sogar noch sehr viel mehr tun müssen, als sie es jetzt begonnen haben. In Europa bin ich recht zuversichtlich, dass die Parteien, die derzeit im Parlament und im Ministerrat das Rückgrat der Kommission stellen und den EU-Green-Deal gemeinsam beschlossen haben, auch in der nächsten Periode eine solide Mehrheit haben werden: Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberale.





Österreich hat seit vielen Jahren Kanzler von der ÖVP. Und wer auch immer dieser Kanzler war, hat in Brüssel sowohl den EU-Green-Deal als auch das EU-Klimagesetz und die ehrgeizigen CO2-Ziele mitbeschlossen.



trend: Wir haben doch allein in der Europäischen Volkspartei gesehen, dass sie beim Green Deal nicht einheitlich agiert, Stichwort Renaturierungsgesetz.

Selmayr: Es ist in einer Demokratie legitim, für die Zukunft Modernisierungen, Ergänzungen, Korrekturen oder auch Verstärkungen des bereits Beschlossenen einzufordern. Ich erwarte aber keine grundlegenden Änderungen. 13 wichtige Gesetze rund um den Green Deal sind mit sehr breiter Mehrheit beschlossen worden, darunter war stets auch die Europäische Volkspartei, die ja auch die Präsidentin der Europäischen Kommission stellt, welche den EU-Green-Deal initiiert hat. Noch einmal: Das ist jetzt Gesetz. Oft sind die nationalen Regierungschefs, wenn sie in Brüssel sind, die größten Klimaschützer. Sie müssen die Beschlüsse aber auch zu Hause umsetzen, politisch begleiten und erklären. Österreich hat seit vielen Jahren Kanzler von der ÖVP. Und wer auch immer dieser Kanzler war, hat in Brüssel sowohl den EU-Green-Deal als auch das EU-Klimagesetz und die ehrgeizigen CO2-Ziele für 2030 und 2050 mitbeschlossen. Österreich will laut Koalitionsvertrag schon 2040 klimaneutral sein, das Burgenland sogar schon 2030. Österreich gehört daher ganz offensichtlich zu den Antreibern der EU-Klimapolitik.



trend: Von Klimaschützern hört man derzeit hingegen immer häufiger das Wort "Backlash". Ist der Green Deal in seiner kritischsten Phase?

Selmayr: Das hängt von uns ab. Wenn wir jetzt sagen, wir lassen das alles, dann schadet man nicht nur dem Klima, sondern hat auch die Investitionsentscheidungen der Wirtschaft jahrelang fehlgeleitet. Die europäischen Automobilunternehmen haben ja selbst darauf gedrängt, dass der Verbrenner zu einem bestimmten Datum durch den E-Motor ersetzt wird -weil sie sich nicht zwei Produktionsstraßen leisten können. Die große ökologische Wende wird aber nur dann ein Erfolg sein, wenn es zugleich eine Beschleunigung der Verfahren und eine entschlossene Entbürokratisierung gibt. Das ist der Bereich, wo wir den Kritikern entgegenkommen können und müssen. Wenn Genehmigungsverfahren für Cleantech-Fertigung oder für ein neues Pumpspeicherkraftwerk nicht mehr zehn Jahre, sondern neun bis 18 Monate dauern, dann hat die Wirtschaft ebenso etwas davon wie das Klima. Wir wollen in Europa Ökonomie und Ökologie miteinander versöhnen. Wir sollten nicht unterschätzen, wie schwierig diese Aufgabe ist. Aber wir sollten weder leugnen, wie notwendig sie ist, noch, dass wir diese große Herausforderung gemeinsam mit unseren Unternehmen erfolgreich bewältigen können. Es braucht nur etwas mehr Mut, Zuversicht und Selbstbewusstsein. In diesen Punkten können wir Europäer in der Tat noch so einiges von unseren amerikanischen Partnern lernen.



ZUR PERSON

MARTIN SELMAYR, geb. 1970, leitet seit 2019 die Vertretung der EU-Kommission in Österreich. Von 2014 bis 2018 war der 52-jährige Deutsche Kabinettchef des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, davor war er fast zehn Jahre lang für die luxemburgische Kommissarin Viviane Reding tätig. Der exzellent vernetzte Verbindungsmann nach Brüssel bezeichnete sich in einem trend-Interview selbst als "Beamter, aber Diener einer Institution, die politisch ist".

