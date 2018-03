In Hiroshima findet am 6. August eine jährliche Friedenszeremonie im Gedenken an die Opfer, die durch die Bombe ums Leben kamen, statt. Um 8:15 Uhr - dem Zeitpunkt der Explosion - läutet eine Friedensglocke den Beginn eines stillen Gebetes ein. Für den Abend ist das jährlich stattfindende Laternenfest angesetzt.