EU beschließt Sanktionen gegen Russland

In Brüssel wurden harte Sanktionen gegen Russland beschlossen, betroffen sind vor allem Finanz- und Rüstungsbranche. Die EU selbst trägt weniger Schaden davon, russische Sanktionen gegen die EU wären relativ zahnlos - allerdings könnte Putin einen noch härteren Kurs gegen die Ukraine fahren.

Die EU-Staaten machen mit Wirtschaftssanktionen gegen Russland Ernst. Zwölf Tage nach dem mutmaßlichen Abschuss einer malaysischen Passagiermaschine über der Ostukraine verständigten sich die EU-Botschafter am Dienstag auf Exportverbote und Beschränkungen für vier Branchen. Der Maßnahmenkatalog muss noch von den Regierungen der 28 Mitgliedsländer abgesegnet werden.

Heuer würde der Schaden laut Internetportal EUObserver 1,5 Prozent des russischen BIP betragen; im nächsten Jahr 4,8 Prozent der Wirtschaftsleistung. Deutlich geringer wird der Schaden für die Europäische Union berechnet: Die negativen Auswirkungen würden heuer 0,3 Prozent (40 Milliarden Euro) und kommendes Jahr 0,4 Prozent (50 Milliarden Euro) des Bruttoinlandsprodukts der EU betragen. „Europa hat weniger zu verlieren“, prognostiziert auch Stefan Bruckbauer, Chefökonom der Bank Austria, gegenüber der APA: „Es würde im Fall eines Handelskriegs ein bis zwei Quartale in die Rezession fallen. Doch Russland würde sich fünf Jahre nicht erfangen.“

Banken und Waffen im Fokus

Künftig dürfen nach Diplomatenangaben keine Rüstungsgüter zwischen Russland und der EU gehandelt oder Produkte zur zivilen wie auch militärischen Verwendung nach Russland exportiert werden. Russische Banken mit einer staatlichen Beteiligung von mehr als 50 Prozent können zudem keine neuen Wertpapiere in der EU verkaufen. Darüber hinaus gilt ein Exportstopp für Hochtechnologie-Geräte, vor allem im Bereich der Ölförderung. Ausgenommen sind aber Produkte für die Erdgasförderung. Die Maßnahmen sollen auf ein Jahr begrenzt werden, eine erste Überprüfung soll den Angaben zufolge nach drei Monaten erfolgen.

South Stream wackelt

Möglich ist dem Ö1 Morgenjournal zufolge auch, dass das Projekt South Stream gestoppt werden muss – hierzu war bei Putins Besuch in Wien ein Vertrag zwischen Gazprom und OMV geschlossen worden. Nach Ansicht der Kommission widerspricht dieses Projekt in der bisherigen Form den EU-Regeln: „Gas-Pipelines dürfen nicht den gleichen Eigentümern gehören wie das Gas, das durchfließt“, sagt Löw: „Gazprom will aber Beides in der Hand haben“. Daher gebe es bisher noch kein grünes Licht. Die Struktur des Projekts und die Eigentumsverhältnisse müssten sich ändern.

Außerdem fürchtet der britische Öl-Konzern BP die Konsequenzen möglicher Sanktionen. In Russland fördern die Briten rund ein Drittel ihres Öls; außerdem ist BP ein wichtiger ausländischer Investor in Russland und mit 19,75 Prozent am russischen Öl-Unternehmen Rosneft beteiligt.

Handel Österreich-Russland eingebrochen

Österreichische Unternehmen sind ebenfalls stark in Russland vertreten; im Jahr 2013 exportiere Österreich laut WKO Waren im Wert von 3,48 Milliarden Euro nach Russland - ein Plus von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rund 8,3 Milliarden Euro wurden im Vorjahr von Österreich in Russland investiert.

Im April ist der Außenhandel allerdings im Vergleich zum Monat des Vorjahes deutlich eingebrochen, heißt es von Statistik Austria. Hatte es im April 2013 noch Einfuhren von 279,4 Millionen Euro und Ausfuhren von fast 335 Millionen Euro gegeben, sackten die Importe im Vergleichsmonat 2014 auf 180,3 Millionen Euro und die Exporte auf 237 Millionen Euro ein. Dabei hatte das laufende Jahr trotz des warmen Winters und damit verbunden niedrigen Gasverbrauchs mit einem Rekordwert an Einfuhren von 343 Millionen Euro gegenüber 214,4 Millionen Euro ein Jahr davor begonnen.

Einzelne Personen werden geblockt

Bereits am Montag hatten die EU-Botschafter sich auf Einreiseverbote und Kontensperrungen gegen weitere Personen und Organisationen geeinigt. Sie beschlossen zudem ein Handels- und Investitionsverbot für die von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim sowie die Stadt Sewastopol. Dabei soll es nach Angaben von Diplomaten um den engsten Führungskreis des russischen Präsidenten Wladimir Putin gehen.

Bis Dienstag hatte die EU Einreiseverbote und Kontensperrungen gegen 87 Personen sowie 18 Organisationen und Unternehmen verhängt; am Dienstag Vormittag wurde die schwarze Liste um 14 Personen und Institutionen verlängert.

Revanche über die Ukraine

Der Russland-Experte Gerhard Mangott befürchtet, dass die geplanten EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland einen "direkten russisch-ukrainischen Krieg" auslösen könnten. Wenn der Kreml nichts mehr zu verlieren habe, könnte er seine Position „verhärten“, schreibt Mangott in einem Gastkommentar für die „Wiener Zeitung“. Die Sanktionen würden der russischen Wirtschaft zwar – wie auch von anderen Experten betont – vehement schaden, ein Einlenken Russlands im Ukraine-Konflikt sei aber dadurch nicht sicher: Vielmehr sei das Risiko hoch, dass dies seine Position verhärten könnte. Wenn Moskau nichts mehr zu verlieren habe, kann die bewaffnete Auseinandersetzung auch eskalieren. „Die Kämpfe in der Ostukraine könnten zu einem direkten russisch-ukrainischen Krieg werden", argumentiert der Innsbrucker Politikwissenschaftler.

Wirtschaftliche Gegenmaßnahmen gegen den eigenen Wirtschaftsraum müsse die EU nicht fürchten, schreibt der Experte: Moskau könne der EU nämlich nicht schaden, „ohne sich selbst damit viel härter zu schaden“. Stattdessen könnte Moskau weitere Gegenmaßnahmen gegen die Ukraine starten: Putin könnte die bereits eingeführten Handelsbeschränkungen deutlich ausweiten, sowie mit der Ausweisung ukrainischer Gastarbeiter beginnen. Damit würde die wirtschaftliche Stabilisierung der Ukraine noch teurer als bisher geplant. „Das wäre ein sehr hoher Preis, den die EU zahlen müsste", schreibt der Mangott.

Nach Angaben des neuen UN-Berichts zur Lage in der Ostukraine wurden bei den seit Mitte April andauernden Kämpfen bis Mitte Juli mehr als 1.100 Menschen getötet und mehr als 3.400 verletzt. die Wahrnehmung der Krise ist in Russland eine andere als im Westen: Die Bevölkerung gibt EU und USA die Schuld am Konflikt; rund 64 Prozent der werfen den westlichen Nationen ein "unbefugtes Einmischen" vor, teilte das unabhängige Lewada-Institut am Dienstag in Moskau mit. Rund 52 Prozent befürchteten, dass sich der Konflikt in der benachbarten Ex-Sowjetrepublik zu einem Weltkrieg ausweiten könnte.