Inflation: 2025 weiterer Anstieg erwartet

Im Vergleich zu anderen Euroländern war der Preisauftrieb hierzulande 2024 nach wie vor ausgeprägter: Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI), der Vergleiche im Euroraum ermöglicht, erreichte in Österreich 2,9 Prozent, der Euro-Schnitt lag hingegen bei 2,4 Prozent. Immerhin hat sich der Abstand zum Euroraum damit gemessen am Vorjahr deutlich verkürzt, wie Thomas festhielt. 2023 hatte der HVPI in Österreich 7,7 Prozent erreicht, der Euro-Schnitt lag hingegen bei 5,4 Prozent.

Der Statistik-Generaldirektor nahm die Bekanntgabe der Inflationsdaten auch zum Anlass, einen Blick auf die Entwicklung der Reallöhne zu werfen. Demnach ist die Inflation in Österreich in den vergangenen Jahren beinahe vollständig durch Lohn- und Gehaltssteigerungen kompensiert worden - im Gegensatz zum Nachbarn Deutschland, wo ein deutlicher Kaufkraftverlust zu beklagen gewesen sei, so Thomas.