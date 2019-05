Ibiza-Video: Auch Innenminister Kickl muss gehen

FPÖ-Innenminister Herbert Kickl soll sein Ministeramt als Folge der Ibiza-Affäre abgeben. Kickl war zum Zeitpunkt als das Video erstellt wurde Generalsekretär der FPÖ.

Innenminister Herbert Kickl ist das nächste Regierungsmitglied, das im Zuge der durch das Ibiza-Skandalvideo ausgelösten Regierungskrise seinen Hut nehmen müssen wird.

Hintergrund ist, dass die ÖVP eine lückenlose Aufklärung der in dem Video zur Sprache gekommenen und möglicherweise auch strafrechtlich relevanten Aussagen hinsichtlich illegaler Parteienfinanzierung und staatlicher Auftragsvergaben herbeiführen will und Kickl zum Zeitpunkt als die Aufnahmen gemacht wurden (Juli 2017) Generalsekretär der FPÖ war.

Als noch amtierender Innenminister käme Kickl nun in einen Gewissenskonflikt. "Der Innenminister müsste gegen sich selbst ermitteln", erklärt Kanzleramtsminister Gernot Blümel im ZIB2-Gespräch, und weiter: "Ich gehe davon aus, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz Bundespräsident Alexander Van der Bellen auch vorschlagen wird, den Innenminister aus der Regierungsverantwortung zu entlassen."

Es ist davon auszugehen, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen dieser Entlassung zustimmen wird. Kickl wird sein Amt wohl ehestens zurücklegen müssen.

Drohung: alle FPÖ-Minister gehen

Die FPÖ versucht die Demissionierung Kickls zu verhindern und droht damit, dass im Falle der Abberufung des Innenministers alle von der Partei gestellten Minister zurücktreten werden. Es soll allerdings eine geordnete Übergabe der Amtsgeschäfte sichergestellt werden.

Die FPÖ stellt nach dem Rücktritt von Heinz-Christian Strache als Vizekanzler und Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport aktuell noch folgende Minister:

Herbert Kickl, Bundesminister für Inneres

Bundesminister für Inneres Beate Hartinger-Klein, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz Norbert Hofer, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie Mario Kunasek, Bundesminister für Landesverteidigung

Die ebenfalls von der FPÖ in die Regierungsmannschaft eingebrachte Ministerin Karin Kneissl (Bundesministerin für Europa, Integration und Äußeres) ist parteilos und könnte daher noch im Amt bleiben.

Der harte Mann der FPÖ

Kickl ist für die FPÖ auch deswegen so sakrosant, weil er als Innenminister dafür gesorgt hat, dass die von der Partei angestrebte harte Haltung in der Ausländer- und Asylpolitik auch tatsächlich umgesetzt wird. Ohne Rückicht auf Verluste - wofür er von der FPÖ-Kernwählerschaft auch gerne als "Bester Innenminister aller Zeiten - BIMAZ" tituliert wurde.

Kickl galt seit Jahren als der Mann, der die Fäden in der FPÖ zieht. Er war schon unter Jörg Haider Gag-Schreiber und mehrfacher erfolgreicher Wahlkampfleiter und mauserte sich unter Heinz-Christian Strache als Generalsekretär in zweiter Reihe stehend zum Sprachrohr der Partei, über den nahezu jede Entscheidung lief. Genau aus dem Grund will ihn die ÖVP nun auch seines Amtes entheben.

Kickl erregte während seiner seiner kurzen Amtszeit viel Aufsehen, unter anderem mit der sogenannten BVT-Affäre, die in einer später rechtlich für illegal erklärten Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung gipfelte. Versuche, Behördenchef Peter Gridling aus dem Amt zu bekommen, scheiterten. Der internationale Ruf des österreichischen Verfassungsschutzes litt ungeachtet dessen gehörig. Ausländische Dienste reduzierten in der Folge die Zusammenarbeit mit Österreich auf das notwendigste.

Wie es nun mit der Regierung weitergeht, wird unter anderem die ÖVP in einem Parteivorstand am Montag besprechen.