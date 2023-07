Gewessler lädt zum Wärmepumpen-Gipfel

Wärmepumpen sind zur Chiffre der „Wärmewende“ geworden, und sie erhitzen auch die Gemüter. In Deutschland führte die Übernahme der Wärmepumpensparte des Heizungsbauers Viessmann durch das US-Unternehmen Carrier Global zu einem nationalen Aufschrei, die Boulevardmedien wetterten außerdem wochenlang gegen eine angebliche Wärmepumpenpflicht, die mit dem vom grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck forcierten Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen verbunden sei.

Dem will nun offenbar Infrastrukturministerin Leonore Gewessler in Österreich vorbeugen. Sie lädt für Dienstag, 4. Juli, zu einem Wärmepumpen-Gipfel. Bei dem Branchentreffen sollen österreichische Produzenten und Importeure von Wärmepumpen – Firmen wie IDM, Ochsner & Co. – sowie Vertreter der Installateure, Stromwirtschaft, des Regulators und von Wissenschaft und Verwaltung „über das Potenzial sowie die nötigen Rahmenbedingungen für den verstärkten Einsatz von Wärmepumpen“ diskutieren, so eine Gewessler-Sprecherin zum trend.

Die Branche hat starke Wachstumsjahre hinter sich, steht aber derzeit angesichts beschleunigter Vorgaben zur Transformation einerseits, dem starken Einbruch beim privaten Neubau andererseits vor Zerreißproben.