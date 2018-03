Mary Barra, CEO General Motors

Nicht nur bei General Motors steht Mary Barra an der Spitze, auch beim Ranking des US-Wirtschaftsmagazins „Fortune“ der mächtigsten Managerinnen liegt sie auf Platz eins. GM war der erste Autokonzern überhaupt, der im Jänner 2014 eine Frau in die Unternehmensführung berief. Als GM-Chefin kann sie sich über starke internationale Absätze und wachsende Margen in Nordamerika und China freuen. Weniger erfreulich sind die Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe, die GM wegen defekter Zündschlösser leisten muss.