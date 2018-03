Hillary Clinton, Präsidentschaftskandidatin

Wenige in Washington kennen das politische Geschäft so gut wie Hillary Clinton. Die 67-jährige war zwei Amtsperioden (1993-2001) First Lady von US-Präsident Bill Clinton, sie war Außenministerin unter Barack Obama und mit dem Slogan „It’s your time“ kandidiert sie nun selbst für das Präsidentenamt – Zumindest innerhalb der demokratischen Partei braucht sie keinen ernstzunehmenden Gegner befürchten. 2016 könnte sie die erste US-amerikanische Präsidentin werden.