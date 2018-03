Dilma Rousseff, Prsäsidentin Brasilien

Am 1. Jänner 2015 trat Dilma Rousseff (67) ihre zweite Amtszeit als Präsidentin Brasiliens an. Außenpolitisch will die sozialistische Präsidentin die Beziehungen zu den USA verbessern. Rousseff soll Brasilien aus der seit fünf Jahren andauernden Krise führen. Doch innenpolitisch bläst ihr gehöriger Wind entgegen: Sie ist in den Korruptionsskandal um den brasilianischen Ölkonzern Petrobras verwickelt, hunderttausende in ganz Brasilien gingen deswegen auf die Straße. Rund 67 Prozent der Befragten in einer Umfrage fordern ein Amtsenthebungsverfahren gegen die Präsidentin.