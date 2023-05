Doskozil gewinnt in der SPÖ-Mitgliederbefragung

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat die SPÖ-Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz mit 33,68 Prozent der Stimmen gewonnen, wie Michaela Grubesa, Vorsitzende der Wahlkommission, bekannt gegeben hat.

Vpn den 147.939 wahlberechtigten SPÖ-Mitgliedern Haben 107.133 von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Zweiter wurde der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler mit 31,5 Prozent der Stimmen, die amtierende SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wager kam auf Platz drei mit 31,4 Prozent.

In einer Pressekonferenz stellte Doskozil nun den Anspruch auf den Parteivorsitz. Pamela Rendi-Wagner will am Dienstag, 23. Mai um 9:30 eine Erklärung abgeben