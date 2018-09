Christian Kern legt SPÖ-Parteivorsitz zurück, will in EU-Politik

Wechsel: Christian Kern will nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa Politik machen.

SPÖ-Parteichef und Ex-Bundeskanzler Christian Kern wird den Parteivorsitz der SPÖ zurücklegen. Er will in die EU-Politik wechseln und als Spitzenkandidat für die Europawahl kandidieren.

Aufregung um einen überraschenden Schritt von SPÖ-Parteichef Christian Kern: Der Ex-Bundeskanzler hat erklärt, die Parteiführung der SPÖ abzugeben und stattdessen in die EU-Politik wechseln zu wollen. Spätestens nach der EU-Wahl am 26. Mai 2019 werde er die Führung der SPÖ in andere Hände legen.

Die wahrscheinliche Nachfolgerin ist die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures. Auch die frühere Ministerin und aktuelle SPÖ-Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner sowie Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil werden als Kandidaten gehandelt. Die SPÖ, mit deren Landeshauptleuten Kern nach seiner öffentlichen Erklärung zusammengetroffen ist, hat etwas Zeit, die Parteispitze neu zu besetzen. Im ORF-Sommergespräch Anfang September hatte Kern erklärt, „eine Frau an der Spitze der SPÖ halte ich für plausibel und notwendig“.

Der als Interims-Chef gehandelte Kärntner SPÖ-Chef und Landeshauptmann Peter Kaiser hat bereits mitgeteilt, dass er "sicher nicht" Nachfolger von Christian Kern als SPÖ-Chef werden wird. "Ich kandidiere am Bundesparteitag sicher nicht für diese Funktion", erklärte er. Ambitionen auf die Nachfolge Kerns habe er nicht. "Ich kann ja auch nicht meine Kandidatur beim Landesparteitag im kommenden Frühjahr jetzt wieder zurückziehen." Kaiser hat aber Kern bei der EU-Kandidatur seine Unterstützung zugesichert.

Kerns Europa-Ambitionen

Christian Kern könnte in der Folge Chef der Europäischen Sozialdemokraten werden, in die Wege geleitet werden könnte dieser Schritt bereits am Tag nach Kerns Ankündigung bei einem Treffen der sozialdemokratischen Parteien Europas (SPE). "Ich habe Österreich im EU-Rat vertreten, und ich habe mich entschlossen, an der Spitze der SPÖ bei der EU-Wahl anzutreten" erklärte Kern, eine Wahl, de wie er betont "von erheblicher Bedeutung, nicht nur für uns, sondern im europäischen Maßstab ist."

Der scheidende SPÖ-Chef sieht seine Aufgabe in Europa darin, "das durch die Orbans, Salvinis und die Kaczynskis massiv herausgeforderte Konzept einer liberalen, weltoffenen Demokratie" zu verteidigen, die seiner Einschätzung nach mit der "Abrissbirne" agieren. Man müsse dafür sorgen, dass das europäische Erbe bewahrt bleibe und Europa nicht im nationalistischen Sumpf versinke.

Kern hatte die SPÖ-Führung im Mai 2016 übernommen und wurde nach der Ablöse von Werner Faymann auch Bundeskanzler. Er kam von den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), wo er zuletzt in den Jahren 2010 bis 2016 Vorstandsvorsitzender der ÖBB Holding AG war. Sein politisches Engagement hat Kern für sich persönlich als ein "10-Jahres-Projekt" bezeichnet. Nach der Niederlage bei der Nationalratswahl im Oktober 2017 musste Kern jedoch das Kanzleramt an ÖVP-Chef Sebastian Kurz abtreten.

Gebetsmühlenartig betonte Christian Kern seit der verlorenen der Nationalratswahl, das Kanzleramt zurückerobern zu wollen. Jetzt lässt er es doch bleiben. Er wäre beim SPÖ-Parteitag am 6. Oktober eigentlich zur Wiederwahl angestanden.