EU Chips Act in Kraft: Milliarden für Europas Halbleiterindustrie

Die EU-Kommission will zur Stärkung der Wirtschaft in der Union und zur Verringerung der Abhängigkeit von China die Halbleiterindustrie in der EU stärken. Der EU Chips Act, der dafür Milliardensubventionen bringt, ist nun in Kraft getreten. Die Details dazu.