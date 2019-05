Bundeskanzler Kurz schmeißt FP-Minister aus Regierung

Kurzer Prozess: Bundeskanzler Sebastian Kurz hat dem Bundespräsidenten Alexander van der Bellen am späten Nachmittag die Entlassung von Innenminister von Herbert Kickl vorgeschlagen. Bis zu den Neuwahlen im Herbst sollen die FP-Minister mit Experten und Spitzenbeamten ersetzt werden. Die FPÖ-Minister treten ab.

Wien. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat nun der FPÖ endgültig eine Absage erteilt, bis zu den Neuwahlen im Herbst mit dem bisherigen Koalitionspartner weiter zu regieren.

Kurz hat bereits mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen gesprochen und die Entlassung von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) vorgeschlagen. Die anderen freiheitlichen Regierungsmitglieder hatten am Montag bekräftigt, ihre Ämter niederzulegen, sollte Kickls entlassen werden. Kurz hat erklärt, dass er Innenminister Kickl bereits davon verständigt hat, seine Ablöse dem Bundespräsidenten vorzuschlagen. Auch der neue FP-Chef Norbert Hofer sei telefonisch informiert worden.

Österreich wird somit mit einer Übergangsregierung bis zu den Neuwahlen regiert werden. Kurz hat bereits angekündigt Experten und Spitzenbeamte in die Regierung zu berufen, um die Stabilität zu gewährleisten. Ohnehin sei bereits international großer Schaden am Ansehen des Landes entstanden. Um auch international handlungsfähig zu bleiben und auf europäischer Ebene Mitsrapche zu gewährleisten, soll so rasch wie möglich die Regierung um Experten und Sptitzenbeamten ergänzt gebildet werden.

Die Parteien der Opposition hatten bereits angekündigt, einen Misstrauensantrag gegen die VP-Regierung einzubringen. Ob die anderen Parteien nun nach der Umbildung der Regierung auf einen Misstrauensantrag verzichten, wollte Kurz nicht beurteilen. Er habe mit den anderen Parlamentsparteien jedenfalls bereits Gespräche geführt bzw. werde das noch tun.

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat gefordert, dass die komplette Regierung zurücktreten soll. Die schwere Regierungskrise der letzten Tage sei zu einer "veritablen Staatskrise" ausgewachsen. Sie bekräftigte nach einem Gespräch mit Bundespräsident Van der Bellen gefordert, dass die parteipolitischen Interessen hintan und die staatspolitischen Interessen voran zu stellen. Sie bekräftigte ihre Forderung nach einer Übergangsregierung mit Experten für alle Regierungsämter und nicht nur für jene, die bisher von FPÖ-Minister geleitet wurden, wie das Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angekündigt hat.

Die Liste Jetzt hat schon zuvor angekündigt gegen Kurz einen Misstrauensantrag einzubringen.

Kickl bereite Misstrauensvotum vor

Innenminister Kickl hat nach der Ankündigung seiner Entlassung durch Kanzler Kurz ein Misstrauensvotum seiner Partei gegen den Regierungschef im Nationalrat nicht ausgeschlossen. "Der Hausverstand sagt einem, dass es relativ schwer ist, von jemandem das Vertrauen zu verlangen, der einen gerade das Misstrauen ausgesprochen hat", sagte Kickl Montagabend im Gespräch mit der APA.

Kickl zeigte auch weiterhin Unverständnis für das Argument der ÖVP, die Entlassung sei nötig, weil er 2017 als Generalsekretär verantwortlich für die Finanzgebarung der Partei gewesen sei. "In der FPÖ ist es definitiv nicht so", meinte der Noch-Innenminister. Möglicherweise aber in der Volkspartei, deren ehemaliger General Gernot Blümel nun Kanzleramtsminister ist. Auch die Argumentation, andere Freiheitliche würden als Innenminister die Ermittlungen gefährden, kann Kickl nicht nachvollziehen.

Die FPÖ hat umgehend nach Kurz' Ansprache am Montagabend angekündigt, die Regierung zu verlassen noch bevor der Bundespräsident die Regierung abberufen hat.