Die britische Premierministerin wird mit 7. Juni ihr Amt als Premierministerin niederlegen. Der weitere Brexit-Fahrplan ist ungewiss.

London. Die britische Premierministerin Theresa May will ihr Amt als Parteichefin am 7. Juni abgeben. Das teilte die konservative Politikerin am Freitag in London mit. Ihre Tage als Premierministerin sind damit auch gezählt. "Ich habe alles getan, um die Parlamentarier von den Deals zu überzeugen. Es ist mir nicht gelungen.", sagte May. In einer emotionalen Rede vor dem Regierungssitz erklärte sie es sei im besten Interesse des Landes, wenn ein anderer Premierminister Großbritannien aus der EU führe.

Sie kündigte an die Geschäfte noch so lange zu führen bis ihr Nachfolger gewählt ist. Mit dem Rücktritt vom Parteivorsitz gibt May auch ihr Amt als Regierungschefin auf - ihr Nachfolger im Amt als Parteivorsitzender wird dann auch Premierminister. Als möglicher Nachfolger wird unter anderen Ex-Außenminister und Brexit-Hardliner Boris Johnson gehandelt.

May hatte bereits drei Mal über das mit der EU verhandelte Austrittsabkommen im Parlament abstimmen lassen. Das Unterhaus hatte alle drei Vorschläge gestimmt. Eine vierte Abstimmung zum Brexit-Deal war bereits in Vorbereitung. Zuletzt hatte sie avisiert sogar über ein erneutes EU-Referendum abstimmen zu lassen. Zudem war sie auch zu Zugeständnissen an die oppositionelle Labour-Party bereit. Dies hatte jedoch in ihren eigenen Reihen ihr ohnehin umstrittene Position zusätzlich ins Wanken gebracht .Und letztendlich bei den Kritikern in der eigenen Partei die Kritik auf einen neuen Höhepunkt gebracht.

Das Rennen um ihre Nachfolge Chefin in der Konservativen Partei werde in der Woche ab dem 10. Juni beginnen, sagte May. Das Rennen um den Parteivorsitz dürfte einige Wochen dauern. May bleibt in dieser Phase kommissarisch als Regierungschefin im Amt.

May hatte mit Brüssel einen Aufschub des EU-Austritt bis zum 31. Oktober 2019 nachverhandelt. Ob dieser Termin hält steht angesichts der nun innenpolitischen Zuspitzung einmal mehr auf der Kippe. Befürchtet wird einmal mehr ein chaotischer, ungeregelter EU-Austritt Großbritanniens.

© APA / Margret Schmitt

Das Pfund reagierte auf den Rücktritt der Premierministerin May am Freitagvormittag mit klaren Aufschlägen. Gegen den US-Dollar kletterte das Pfund auf 1,2689. Auch gegenüber dem Euro zog die britische Währung höher.

Nach dem Rücktritt spitzt sich die politische Lage in Großbritannien weiter zu. Der darauffolgende Machtkampf könnte das Pfund belasten, stellt die Commerzbank-Expertin Anje Praefcke für die kommende Woche in Aussicht.