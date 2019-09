Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein rufen die Österreicher auf, bei der Nationalratswahl am 29. September ihr Wahlrecht zu nutzen. "Es ist die Grundlage unserer Demokratie."

"Österreich hat in den letzten Monaten politisches Neuland betreten. Bei allem was passiert ist war es gut zu wissen, dass jeder Schritt in der Verfassung vorgesehen war." Mit diesen Worten beginnt die Videobotschaft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, in der er die Österreicher gemeinsam mit Übergangs-Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein auffordert, bei der Nationalratswahl am Sonntag ihr Wahlrecht zu nutzen.

Liebe Österreicherinnen und Österreicher! Wir laden Sie ein, nun auch Verantwortung für unsere Zukunft zu übernehmen. Das #Wahlrecht ist die Grundlage unserer #Demokratie. Daher gehen Sie am 29. September bitte wählen. #NRW19 pic.twitter.com/x6Xi8FNR7K — A. Van der Bellen (@vanderbellen) September 22, 2019

"Jetzt stehen wir vor dem nächsten Schritt", so der Bundespräsident weiter. Bei der Wahl zum Österreichischen Nationalrat gehe es darum, die Weichen für die Zukunt zu stellen. Schritte, um das Klima zu schützen, und überparteilich die Lebensgrundlagen zu retten. Die beste Bildung sicherzustellen, das Sozial- und Gesundheitssystem weiterzuentwickeln und rechtsstaatliche Grundlagen wie die Verfassung und rechtsstaatliche Grundlagen außer Streit zu stellen. Die Wirtschaft für die kommenden Herausforderungen zu rüsten.

"Bitte überlegen Sie, wägen Sie ab, wem Sie für unser Österreich Ihre Stimme anvertrauen wollen", sagt Bundeskanzlerin Bierlein. Bei der Wahl am Sonntag gehe es darum, wie die Österreicher als Gemeinschaft in den nächsten fünf Jahren leben wollen. Die Österreicher und Österreicherinnen sind daher aufgerufen, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen.