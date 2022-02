Die dringlichsten Aufgaben der Politik [trend. UMFRAGE]

Die große trend-Umfrage: Welche Probleme die Politiker am vordringlichsten lösen sollen, sobald die Corona-Pandemie endlich zu Ende ist.

Die Corona-Pandemie verliert langsam ihren Schrecken. Die Omicron-Welle hat ihren Höhepunkt überschritten, die Lage in den Spitälern ist stabil und mit 5. März werden in Österreich nahezu alle bisherigen Schutzmaßnahmen und damit verbundene Beschränkungen aufgehoben.

Was muss die Politik neben und nach der Pandemie am vordringlichsten angehen? Laut einer Umfrage des Linzer market-Instituts für den trend stehen auf der Prioritätenliste ganz oben sowohl ein eher kurzfristiges als auch ein entschieden langfristiges Thema.

Maßnahmen gegen die hohe Inflation halten 45 Prozent der Befragten für am wichtigsten. Kein Wunder, ist doch der Anstieg der Sprit-, Energie-, Wohn- und Lebensmittelpreise derzeit so heftig zu spüren wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Gleich dahinter kommt der Kampf gegen den Klimawandel, den 39 Prozent als prioritär einstufen. Dagegen rangiert die Reparatur von zwei Defiziten, wie sie in der Pandemie sichtbar geworden sind, weit unten: Nur je fünf Prozent nennen den überbordenden Föderalismus und die mangelnde digitale Infrastruktur (bei maximal drei Antwortmöglichkeiten).

Optimistisch in die Post-Corona-Zeiten geht eine Minderheit von 16 Prozent, bei den Unter-30-Jährigen sind es laut Birgit Starmayr von Market aber immerhin 31 Prozent. 44 Prozent gehen davon aus, dass sich die Welt nicht verändern wird.

Gibt es aber tatsächlich eine "Generation Corona", die von den Einschränkungen und Erfahrungen besonders in Mitleidenschaft gezogen worden ist? Die Debatte wurde zuletzt ja rund um das Thema mündliche Matura öffentlich intensiv geführt.

Die Hälfte der Befragten bejaht diese Frage, wobei 16 Prozent den Eindruck haben, die Jungen seien sogar "sehr viel stärker" betroffen als andere Generationen, 34 Prozent "etwas stärker". Das Alter beeinflusst den Standpunkt: 60 Prozent der unter 30-Jährigen selbst meinen, dass sie die Hauptleidtragenden waren bzw. sind. Bei den über 60-Jährigen sind nur 42 Prozent dieser Auffassung.

