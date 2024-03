Neue Eventreihe: trend. CEO Dinner 2024

v.l.n.r.: Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO Erste Bank; Andreas Matthä, CEO ÖBB Holding AG; Ralf B. Six CEO trend; Andreas Weber, Chefredakteur trend; Silvia Grünberger, Managing Partner RGJ & Partner; Michael Strugl, Vorstandsvorsitzender Verbund AG; Johann Breiteneder, CEO Breiteneder Immobilien & Parking

Das Business Leader Magazin trend. lädt ab heuer monatlich, in jeweils kleinem, exklusivem Kreis, zu wirtschaftlichen oder politischen Impulsvorträgen und Diskussionen. Begleitet wird das Ganze dabei von Dinner Erlebnissen und „Live-Cooking“ von Haubenkoch Max Stiegel. Am 5.3. fand das „Kick off“ zur neuen Eventreihe „CEO Dinner 2024“ in der Show-Küche des VGN Media Towers statt.