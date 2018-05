Zahlreiche Konzerne an deutschen 5G-Lizenzen interessiert

London (APA/dpa) - Die britische Großbank Lloyds verkauft ihren Immobilienkredit-Bestand in Irland mit Verlust an ihre Konkurrentin Barclays. Der Verkauf bringe ihr auf Basis der aktuellen Wechselkurse rund 4 Mrd. britische Pfund (4,6 Mrd. Euro) ein, teilte Lloyds am Freitag in London mit.