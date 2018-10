Zahl der weltweiten Insolvenzen soll 2019 nicht mehr sinken

Wien (APA) - Das zweitgrößte Kreditversicherungsunternehmen der Welt Atradius rechnet damit, dass der jahrelange Rückgang der weltweiten Insolvenzen endet. Aktuell wird für 2019 eine fast stagnierende Zahl der Firmenaufgaben von minus 1 Prozent gegenüber heuer prognostiziert.

Seit 2010 sind die Unternehmenspleiten rund um den Globus kontinuierlich gesunken. In diesem Zeitraum gab es den deutlichsten Rückgang im Jahr 2014 mit minus 10 Prozent.

"Die Risiken für die globale Wirtschaft nehmen kontinuierlich zu", wurde Franz Maier, Atradius-Generaldirektor für Österreich, Ungarn und Südosteuropa am Montag in einer Aussendung zitiert. "Hauptgründe hierfür sind die Unsicherheiten in der internationalen Handelspolitik vieler Länder sowie eine Straffung der Geldpolitik. Dies dürfte den Rückgang der weltweiten Insolvenzen vorerst stoppen. Für das kommende Jahr rechnen wir damit, dass die Zahl der Firmenpleiten stagniert und in etwa das Niveau von 2007 erreicht."

Atradius geht von steigenden oder zumindest stagnierenden Insolvenzzahlen in zahlreichen Industrieländern im nächsten Jahr aus, unter anderem in Großbritannien, den USA und Deutschland, drei großen Exportmärkten für Österreichs Wirtschaft.