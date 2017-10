Yahoo: Alle drei Milliarden Nutzer von Hackerangriff betroffen

Singapur/Frankfurt (APA/dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gefallen. Zeitweise rutschte der US-Ölpreis unter die Marke von 50 US-Dollar, konnte sich in der Früh aber wieder etwas erholen. Ein Barrel (je 159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im November kostete zuletzt 50,10 Dollar (42,63 Euro). Das waren um 32 Cent weniger als am Vortag.