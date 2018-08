WTO-Urteil räumt EU Mitsprache bei Gas-Leitungen aus Russland ein

Wien/San Francisco (APA) - Die Taxi-Zentrale 40100 hat weitere 120.000 Strafe gegen den Fahrdienstanbieter Uber erwirkt. Das Exekutionsgericht habe auf Basis mehrerer Anträge der Taxizentrale Strafen in dieser Höhe verhängt, teilte Taxi 40100 am Freitag mit. Uber halte sich nach wie vor nicht an die Auflagen der über das Unternehmen verhängten Einstweiligen Verfügung. Vor zehn Tagen hatte das Gericht 20.000 Euro verhängt.