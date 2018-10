Wirecard will Umsatz bis 2025 auf mehr als 10 Mrd. Euro steigern

Berlin (APA/Reuters) - Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz will beim G-20-Treffen seiner Amtskollegen in dieser Woche in Bali einen Abbau der hohen Verschuldung in vielen Ländern fordern. "Es wird sie nicht wundern, dass der deutsche Finanzminister immer wieder in den internationalen Kreisen dafür werben wird, einen konsequenten Schuldenabbau vorzunehmen", sagte ein hoher Regierungsvertreter in Berlin am Dienstag.