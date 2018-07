Wipark Garagen GmbH mit neuem Geschäftsführer

Wien (APA) - Wechsel an der Spitze der zu den Wiener Stadtwerken gehörenden Wipark Garagen GmbH: Roman Fuchs (47) hat das Amt des Geschäftsführers von Werner Böhm (56), der Wipark in leitender Funktion erhalten bleibt, übernommen. Das teilten die Stadtwerke am Montag mit.

Fuchs ist bereits seit 2017 Prokurist und kaufmännischer Leiter des Garagierungsunternehmens. Mit 79 Standorten zählt die Wipark laut eigenen Angaben zu den führenden Garagenbetreibern in Österreich. In Wien werden mehr als 24.000 Stellplätze betreut. Gegründet wurde das Unternehmen 1960.