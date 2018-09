Wiener Börse startet gut behauptet - ATX 0,2 Prozent im Plus

Wien (APA) - Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag gut behauptet in die Woche gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.30 Uhr bei 3.304,75 Zählern um 5 Punkte oder 0,15 Prozent über dem Freitag-Schluss (3.299,75). Bisher wurden 187.615 (Vortag: 102.573) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Der Wochenauftakt verlief ausgesprochen ruhig. Kursrelevante Unternehmensnachrichten gab es in der Früh nicht, entsprechend hielten sich auch die meisten Kursbewegungen in engen Bandbreiten. Die größten Gewinner im prime market waren EVN mit einem Plus von 2,49 Prozent. Unter den größeren Verlierern fanden sich UNIQA (minus 0,89 Prozent).

Bestimmendes Thema dürften nun weiter der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Währungskrisen einiger Schwellenländer bleiben. In Europa werden zudem der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone sowie einzelner europäischer Länder erwartet. In den USA stehen am Montag feiertagsbedingt keine Daten an.