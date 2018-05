Wieder 130 Millionen Euro Förderung für Bauern-Investitionskredite

Wien (APA) - Wie in den vergangenen Jahren stehen auch heuer wieder 130 Mio. Euro für sogenannte Agrarinvestitionskredite (AIK) zur Verfügung. Es wird mit rund 1.500 Förderungsanträgen von heimischen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben gerechnet, die ein Investitionsvolumen von etwa 250 Mio. Euro auslösen, teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mit.

Agrarinvestitionskredite sind mit Zinsenzuschuss geförderte Kredite, die als national finanzierte Zuschläge im Rahmen der ländlichen Entwicklung vergeben werden. Der Zinsenzuschuss beträgt bis zu 50 Prozent.

In diesem Zusammenhang betonte die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) einmal mehr die Bedeutung der Ländlichen Entwicklung im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU und warnte vor der drohenden deutlichen Kürzung in diesem Bereich im kommenden EU-Haushalt ab 2020. Bei der Ländlichen Entwicklung steht in der Gemeinsamen Agrarpolitik ein Verlust von 97,5 Mio. Euro pro Jahr für Österreich im Raum.