Weltspartag - Nationalbank-Gouverneur Nowotny betont "Sparkultur"

Wien (APA) - Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny ruft anlässlich des Weltspartags die Bedeutung von Sparen in Erinnerung. "Trotz der Niedrigzinsphase der vergangenen Jahre ist das Sparbuch unvermindert beliebt. Wichtig ist, dass man schon in jungen Jahren lernt, mit seinem eigenen Geld sorgsam umzugehen. Dazu gehört auch eine Sparkultur", erklärte Nowotny am Dienstag in einer Aussendung.

Morgen, Mittwoch findet in Österreich der Weltspartag statt, eine von den Banken als Werbeaktion eingeführter Tag zur Förderung des Sparens. Mit Stand Ende Juni 2018 hatten die Österreicherinnen und Österreicher laut OeNB rund 252 Mrd. Euro auf der Bank liegen.

Für Sparer bedeutet das Rekordtief des EZB-Leitzins von 0,0 Prozent magere Zinsen weit unter der Inflationsrate. Die Nationalbank verweist aber auf eine Analyse aus dem Vorjahr, wonach seit den 1960er-Jahren die Verzinsung für Spareinlagen mit kurzer Bindungsfrist häufiger unter als über der Inflationsrate lag. "Die Menschen heute erinnern sich offenbar eher an hohe Sparzinssätze der Vergangenheit, aber nicht an die zum Teil deutlich höheren Inflationsraten vor der Euro-Einführung", heißt es von der OeNB.