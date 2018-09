Wechselseitige Mahnungen in Brexit-Verhandlungen vor Salzburg

Brüssel/Salzburg (APA) - Mit wechselseitigen Mahnungen sind Vertreter von EU und Großbritannien am Mittwoch in ihr vorletztes Gipfeltreffen vor Auslaufen der Deadline in den Brexit-Verhandlungen gegangen. Es gebe derzeit "mehr Hoffnung, aber uns läuft die Zeit davon", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk zum Auftakt des EU-Gipfels in Salzburg. Die britische Premierministerin Theresa May forderte mehr Flexibilität der EU.

"Ich möchte die Verhandlungen noch in diesem Herbst abschließen", bekräftigte Tusk, der einen Sondergipfel zum Brexit für Mitte November ankündigte. Noch immer seien "verschiedene Szenarien offen", sagte er in Anspielung auf einen harten Brexit. Er lobte die Vorschläge Mays, weil diese die negativen Auswirkungen eines Brexit reduzieren würden. In der Irland-Frage und bei der geplanten künftigen Wirtschaftskooperation "müssen die Vorschläge des Vereinigten Königreichs überarbeitet und weiter verhandelt werden".

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) forderte Kompromissbereitschaft in den Brexit-Verhandlungen. "Einen Deal mit Großbritannien zustande zu bringen ist eine Notwendigkeit", sagte er bei dem Treffen der Europäischen Volkspartei (EVP) im Vorfeld des EU-Gipfels. "Ein No Deal und ein harter Brexit wäre schwierig für Europa, aber schrecklich für Großbritannien", sagte Kurz, der bei einem Nicht-Deal auch negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsplätze in Österreich befürchtet. "Wir bemühen uns sehr, einen Kompromiss zu finden", sagte der Kanzler. EU-Chefverhandler Michel Barnier habe bereits einen Schritt auf Großbritannien zugemacht, er erwarte nun auch von London Kompromissbereitschaft.

May forderte hingegen Zugeständnisse von der Europäischen Union. "Um zu einem guten Ergebnis zu gelangen, muss die EU jetzt, nachdem Großbritannien seine Position weiterentwickelt hat, das auch tun", schrieb die konservative Politikerin am Mittwoch in einem Gastbeitrag für die deutsche Tageszeitung "Welt". Sie verteidigte ihren Vorschlag, eine Freihandelszone zwischen der EU und Großbritannien nur für Güter, aber nicht für Dienstleistungen einzurichten. Sie wies den Vorwurf zurück, Großbritannien wolle mit einem von EU-Regeln unabhängigen Dienstleistungssektor den Wettbewerb verzerren.

Als schwierigstes Problem gilt die Frage der künftigen Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland. Die EU und Großbritannien wollen eine "harte" Grenze mit Kontrollen vermeiden, um das Karfreitagsabkommen von 1998 zur Beilegung des blutigen Nordirland-Konflikts nicht in Gefahr zu bringen.

Ohne Einigung auf ein anderes Modell pocht die EU darauf, notfalls eine "Auffanglösung" in Kraft zu setzen. Nach ihr würde Nordirland de facto im EU-Binnenmarkt bleiben und die Grenzkontrollen zwischen Nordirland und den Rest des Vereinigten Königreichs verlegt. Dies lehnte May erneut klar ab. "Keine Seite kann von der anderen etwas völlig Inakzeptables verlangen", schrieb May.

Der Brexit-Chefverhandler des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, zeigte sich am Rande eines Wien-Besuchs optimistisch, dass sich London und Brüssel letztlich einigen werden. "Am Ende wird sich das Interesse beider Seiten durchsetzen, ein Abkommen zu haben", sagte Verhofstadt. Das beiderseitige Interesse an einem Deal sei der "wichtigste Motor" in den Verhandlungen. Zugleich betonte er, dass die Europäische Union auf ein No-Deal-Szenario vorbereitet sei. In der EU-Kommission gebe es eine Sondereinheit, die "Tag und Nacht" daran arbeite.

Verhofstadt hob vor allem den Aspekt der Unversehrtheit des EU-Binnenmarktes hervor. Man dürfe Großbritannien diesbezüglich kein "Rosinenpicken" erlauben, weil dann auch andere Staaten entsprechende Ansprüche anmelden könnten. Die Folge des Brexit dürfe nicht sein, dass der Binnenmarkt zerbricht und Europa dann "zu einem Restaurant wird, in dem man auf die Speisekarte schaut und sich aussucht, was man will und was nicht. Das ist nicht Europa."