Warnstreiks bei Opel mit deutlichen Ansagen an PSA-Chef

Rüsselsheim/Paris (APA/dpa) - Mit Warnstreiks in sämtlichen deutschen Opel-Werken hat die IG Metall deutliche Signale an die neue Konzernmutter PSA gesendet. Ohne die Unterstützung der Belegschaft könne eine Umstrukturierung des Autobauers nicht gelingen, sagte der Erste Vorsitzende der Gewerkschaft, Jörg Hofmann, am Mittwoch vor rund 6000 Demonstranten am Stammwerk in Rüsselsheim.

Beim Motoren- und Getriebewerk von Opel in Wien-Aspern haben die rund 1.600 Beschäftigten (davon 70 Lehrlinge) ihre Arbeit nicht ruhen gelassen, hieß es von Opel zur APA.

Der französische PSA-Konzern hatte den deutschen Autobauer im August vom US-Hersteller General Motors übernommen und einen harten Sanierungskurs angekündigt. Seit Jahresbeginn arbeiten Tausende Opelaner kurz.