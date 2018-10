VW kündigt umfassendes Umtauschpaket für ältere Diesel an

Wolfsburg (APA/Reuters) - Volkswagen will in den nächsten Wochen ein Paket zum Umtausch ältere Diesel präsentieren. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung der neuen Umweltprämien, um unseren Kunden attraktive Angebote machen zu können", sagte ein Sprecher am Freitag in Wolfsburg. "Hierzu werden wir in den nächsten Wochen ein umfassendes Programm vorlegen, so wie wir es der Bundesregierung zugesagt haben."

Volkswagen hat bereits je nach Modell Umtauschprämien im Schnitt von 4000 Euro für Dieselautos mit der Abgasnorm Euro 1 bis 4 und von 5000 Euro für Euro 5 angekündigt. Mit Blick auf die von der Bundesregierung ebenfalls angestrebte Hardware-Nachrüstung älterer Dieselfahrzeuge verwies VW auf bereits gemachte Zusagen des Autobauers. Demnach sind die Wolfsburger bereit, bis zu 80 Prozent der Kosten zu tragen, allerdings nur, wenn alle Hersteller mitmachen. "Dafür hat die Bundesregierung Sorge zu tragen", fügte der Sprecher hinzu. VW selbst will keine Nachrüst-Katalysatoren entwickeln, sondern sieht das aus Aufgabe von Drittanbietern. Diese wollen im nächsten Jahr entsprechende SCR-Katalysatoren anbieten.

Auf die Kritik der Bundesregierung an der Weigerung einiger Automobilhersteller, Hardware-Nachrüstungen anzubieten, ging VW nicht ein. Ein Sprecher des Umweltministeriums hatte zuvor gesagt, Autokonzerne wie BMW müssten sich im Klaren sein, dass sie sich mit ihrer Verweigerungshaltung mit der gesamten Bundesregierung anlegen würden.