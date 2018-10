VW-Chef: Autofahren mit Kohlestrom "Wahnsinn" - Bosch: Mehr tun

London (APA/Reuters) - Die OPEC hat die Forderungen des Weltklimarats nach einem erheblich stärken Einsatz erneuerbarer Energien im Kampf gegen die Erderwärmung als fehlgeleitet kritisiert und von einem "Bombardement" durch Lobbyisten gesprochen. Die Vorstellung, dass Erneuerbare Energien die einzige Zukunft der Welt seien, sei fehl am Platz, sagte OPEC-Generalsekretär Mohammed Barkindo am Donnerstag in London.