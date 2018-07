Vorarlberger Verpackungshersteller Alpla kauft in Griechenland zu

Wien/Hard (APA) - Der Vorarlberger Verpackungshersteller Alpla will das griechische Unternehmen Argo vollständig übernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung mit der auf Verpackungen im Bereich Pharmazie und Körperpflege spezialisierten Firma ist bereits unterzeichnet, teilte Alpla am Dienstag mit.

Noch zustimmen müssen allerdings die Wettbewerbsbehörden in Österreich in Rumänien. Argo besitzt neben einem Werk in Athen ein weiteres in Bukarest. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Werk in Athen wäre für Alpla der erste Produktionsbetrieb in Griechenland. "Unser Ziel ist es, in Zukunft am griechischen Standort Kompetenzen für den Pharmamarkt aufzubauen", wird Alpla-Konzernchef Günther Lehner in der Aussendung zitiert. Bereits Ende 2015 hatte Alpla den ägyptischen Produktionsstandort von Argo übernommen.

Das 1970 gegründete Unternehmen beschäftigt 270 Mitarbeiter und stellt unter anderem Flaschen, Dosierhilfe und Verschlüsse für pharmazeutische Produkte her. Bei Alpla arbeiten 19.300 Beschäftigte an 176 Standorten in 45 Ländern.