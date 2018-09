Vollzeitjobs nehmen in Deutschland stärker zu als Teilzeitjobs

Wien (APA) - Immer mehr Kreative, Start-ups und andere berufliche Durchstarter finden an einem Büro auf die Schnelle Gefallen - kurzzeitig angemietete Arbeitsräume und Co-Working Spaces mit technischer Vollausstattung und Putzdienst sparen Fixkosten und beleben das Networking. Der Trend, der in Berlin oder New York längst gelebt werde, greife nun verstärkt auf Wien über, so der Gewerbeimmobilien-Berater CBRE.