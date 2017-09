Volksbank Wien hat 400-Millionen-Anleihe platziert

Köln (APA/AFP) - Der deutsche Handelskonzern Rewe, zu dem in Österreich Billa, Merkur, Penny, Adeg gehören, investiert heuer in Deutschland mehr als 900 Mio. Euro in seine Supermärkte sowie in Diskonter der Marke Penny. Dabei würden rund 250 Rewe- und Penny-Märkte eröffnet, teilte der Konzern heute, Freitag, in Köln mit.