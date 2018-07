Vögele-Rettung - Entscheidung soll morgen fallen, 700 Jobs bedroht

Königsbrunn am Wagram (APA) - Die GBK Getränke Bayer GmbH & Co KG aus Königsbrunn am Wagram (Bezirk Tulln) ist insolvent. Das Unternehmen hat am Landesgericht St. Pölten ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, berichtete Gerhard Weinhofer von der Creditreform. Betroffen sind 112 Gläubiger und 31 Arbeitnehmer. Aktiva von rund 588.000 Euro stehen Passiva von etwa 4,15 Mio. Euro gegenüber, hieß es am Montag.