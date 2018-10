Vize De Loecker rückt bei Beiersdorf an die Spitze

Hamburg (APA/dpa) - Der deutsche Konsumgüterkonzern Beiersdorf wird künftig von Stefan De Loecker geführt. Der bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende soll mit 1. Jänner Stefan Heidenreich an der Spitze beerben, wie der DAX-Konzern am Montag in Hamburg mitteilte. Das entschied der Aufsichtsrat.

Bereits im Juni hatte der Nivea-Hersteller den Abgang von Heidenreich bis spätestens mit Ablauf seines Vertrags Ende 2019 angekündigt. Unter Umständen werde Heidenreich sein Amt schon früher zur Verfügung stellen, hieß es damals.

Heidenreich hatte Anfang August Gerüchte zurückgewiesen, nach denen er sich mit Michael Herz, dem Vertreter des Mehrheitsaktionärs im Aufsichtsrat, überworfen haben soll.

De Loecker ist seit Juli stellvertretender Vorstandsvorsitzender und wurde vom Aufsichtsrat federführend mit der Ausarbeitung der weiteren Strategie betraut. Das hatte zu Spekulationen geführt, er könne Heidenreichs Nachfolger werden.