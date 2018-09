VIG festigt mit Seesam-Zukauf ihre Baltikum-Marktführung

Wien (APA) - Die Vienna Insurance Group (VIG) festigt im Baltikum die Marktführerschaft durch den Komplett-Erwerb des Sachversicherers Seesam Insurance AS. Nach der Zustimmung der lokalen Behörden wurde der Deal Ende August abgeschlossen, wie die VIG am Montag mitteilte. Durch den Zukauf steigt der VIG-Marktanteil im Baltikum auf 23,7 Prozent.

Die VIG festige mit der Investition nicht nur ihren ersten Rang am Gesamtversicherungsmarkt in Estland, Lettland und Litauen, sondern nehme mit 25,8 Prozent Marktanteil nun auch den ersten Platz im Bereich Nichtleben ein, hieß es in einer Aussendung. Heuer im ersten Halbjahr wuchsen die Prämieneinnahmen der VIG im Baltikum (mit der BTA Baltic und der Compensa) im Jahresabstand um 18,8 Prozent auf 193 Mio. Euro. Die Seesam nahm bis Juni 35,5 Mio. Euro ein, zählt rund 180.000 Kunden und 342 Mitarbeiter.