VIG - Vorstandsänderungen per 1. Juli vollzogen

Wien (APA) - Bei der börsennotierten Vienna Insurance Group (VIG) gibt es wie angekündigt per 1. Juli Änderungen im Vorstand: Liane Hirner (49) ist neue Finanzvorständin. Sie folgt Martin Simhandl (56) nach. Der bisherige Donau-Versicherung-Generaldirektor Peter Thirring (60) ist mit 1. Juli 2018 in den VIG-Vorstand gewechselt.

Ralph Müller (49) ist seit 1. Juli 2018 neuer Generaldirektor der zur VIG gehörenden Donau Versicherung. Er war bereits seit Anfang 2017 im Vorstand der Donau.

"Ralph Müller hat maßgeblich an der Strategie der Donau mitgewirkt und als profilierter Versicherungsmanager dazu beigetragen, dass die Donau weiter auf Erfolgskurs ist", so Aufsichtsratspräsident Rudolf Ertl am Montag in einer Pressemitteilung. "Ich bin überzeugt, dass Ralph Müller der richtige Manager für die DONAU ist und die Zukunft ebenso konsequent erfolgreich gestalten wird." Thirring habe durch seine profunde Erfahrung die Donau Versicherung als regionaler Versicherungspartner zukunftsorientiert neu ausgerichtet.

Der Vorstand der Vienna Insurance Group setzt sich ab 1. Juli 2018 wie folgt zusammen: Elisabeth Stadler (CEO), Franz Fuchs, Judit Havasi, Liane Hirner, Peter Höfinger, Peter Thirring.