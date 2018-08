Viehzucht - Schweinebestand legt zu, aber weniger Rinder

Pula/Rijeka (APA) - Im größten kroatischen Schiffsbauunternehmen, der Uljanik-Gruppe, wird gestreikt. Rund 4.500 Beschäftigten in den Werften in Pula und in Rijeka traten am Mittwoch in den Ausstand, nachdem sich die Lohnauszahlung für Juli verzögert hatte. Die Löhne müssten bis 15. August ausgezahlt werden, die Unternehmensführung konnte allerdings bisher kein Geld dafür zusichern, berichteten kroatische Medien.