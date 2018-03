Verkauf von Polbank könnte im März fixiert werden

Wien/Warschau (APA) - Zweimal wollte die Raiffeisen Bank International (RBI) ihre polnische Tochter Polbank schon an den Mann bringen, zweimal scheiterte der Plan. Seit längerem wird die französische BNP Paribas als Kaufinteressent genannt.

Laut "Presse" laufen die Gespräche mit BNP sehr gut. Seit Mitte Jänner würden die Bücher eingesehen (Due Diligence). Ein Verkaufsentscheid noch im März sei durchaus möglich.

Die Franzosen wollen, so der Deal zustande kommt, die Polbank durch ihre in Warschau börsennotierte polnische Tochter BGZ BNP Paribas übernehmen, schreibt die Zeitung in ihrer Dienstagsausgabe.