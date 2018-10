VBV-Chef für stärkere Einbindung der Vorsorgekassen in Altersvorsorge

Wien (APA) - Die für die "Abfertigung neu" zuständigen Vorsorgekassen sollen verstärkt für die betriebliche Altersvorsorge genutzt werden. Dafür spricht sich der Chef der VBV-Gruppe, Andreas Zakostelsky, aus. Er ist seit 1. Oktober zusätzlich auch neuer Vorstandsvorsitzender des Marktführers VBV-Vorsorgekasse. Wichtig ist ihm bei einer Reform unter anderem eine längere Liegedauer.

Mit der "Abfertigung neu" habe man eine gute zusätzliche Vorsorgelösung. Sinnvoll wäre es, das Geld grundsätzlich bis zum Pensionsantritt in der Vorsorgekasse liegen zu lassen, ausgenommen bei definierten Sonderfällen wie Berufsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit, sagte Zakostelsky zur APA. Dann könne man sich entscheiden, ob man sich das Geld mit einer 6-prozentige Versteuerung auszahlen lasse oder steuerfrei für eine betriebliche Zusatzpension verwenden wolle.

Dies sei für Arbeitnehmer mit einem Pensionskassenvertrag bereits heute möglich, ebenso in der Betrieblichen Kollektivversicherung (BKV). Derzeit habe allerdings nur rund ein Viertel der Arbeitnehmer einen Anspruch auf eine Pensionskassen-Zusatzpension. Um allen Arbeitnehmern eine solche steuerfreie Umwandlung zu ermöglichen, schlägt Zakostelsky die Einführung eines standardisierten "Generalpensionskassenvertrags" vor. Derzeit können sich die Arbeitnehmer das angesammelte Geld - der Arbeitgeber zahlt 1,53 Prozent der Bruttoentgelts ein - bei einem Jobwechsel nach drei Jahren auszahlen lassen. Aktuell nutze rund die Hälfte jener, die es könne, diese Möglichkeit auch.

Ein Arbeitnehmer kann auch mehrere Vorsorgekassenverträge haben, je nachdem, bei welcher der acht Kassen der jeweilige Arbeitgeber ist. Zakostelsky schlägt vor, dass bei einer mit einem Jobwechsel einhergehenden Änderung der Vorsorgekasse, die Ansprüche automatisch auf die neue Vorsorgekasse übergehen sollen. Auch Arbeitnehmerbeiträge sollten ermöglicht werden, wobei man auch das Thema Pflege in Kooperation mit Versicherungen einbinden könnte. Die Vorschläge zur Reform der seit 2003 bestehenden Vorsorgekassen sind bereits bei der Politik deponiert.

Die VBV-Vorsorgekasse hat per 1. Oktober einen Dreier-Vorstand. Zakostelsky folgt als Vorstandschef Heinz Behacker nach, der in Pension geht. Unverändert im Vorstand ist Martin Vörös. Neu eingezogen ist mit Michaela Attermeyer die Bereichsleiterin Veranlagung der VBV-Pensionskasse. Ziel für die nächsten Jahre ist für Zakostelsky neben dem Wachstum das Thema Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben. Die VBV sei bereits seit ihrer Gründung Treiber in Richtung Nachhaltigkeit gewesen. Den Ethikbeirat beispielsweise gibt es seit der Gründung der Vorsorgekasse im Jahr 2002. Seine Mitglieder vertreten die Bereiche Soziales, Umwelt, CSR, Kirche und Wirtschaft und begleiten die VBV in ihren Veranlagungsentscheidungen. Das verwaltete Vermögen lag per Ende September bei 3,7 Mrd. Euro und damit um rund 6,8 Prozent über dem Wert von Ende 2017. Beschäftigt sind 50 Mitarbeiter. Die Kundenzahl liegt bei 3,2 Millionen.

Die VBV Vorsorgekasse ist Marktführer und hat laut Daten des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger bei den Beiträgen einen Marktanteil von rund 33 Prozent. Auf Platz zwei liegt die Valida mit mehr als 24 Prozent, gefolgt von der Allianz mit 13,70 Prozent.

Aktuell sind laut Zakostelsky rund 70 Prozent der unselbstständig Erwerbstätigen in einer Vorsorgekasse. Mit dem System der "Abfertigung neu" haben alle Arbeitnehmer, die ab Jahresanfang 2003 in ein neues Dienstverhältnis eintreten, Anspruch auf eine Abfertigung. Der Arbeitgeber muss dazu einen Beitrittsvertrag mit einer Betrieblichen Vorsorgekasse (BVK) abschließen und dann ab dem zweiten Monat des Arbeitsverhältnisses monatlich 1,53 Prozent des Bruttoentgelts mit dem Sozialversicherungsbeitrag an die Krankenkasse zahlen, die das Geld dann an die BVK weiterleitet.