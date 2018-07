USA warnen vor wachsenden Hacker-Risiken für Firmensoftware

Frankfurt/Geislingen (APA/Reuters) - Der französische Hausgerätehersteller SEB hat die Anleger am Mittwoch mit seinem Zwischenbericht in Kauflaune versetzt. Die Aktien des französischen Konzerns mit Marken wie Tefal, Krups, Rowenta, WMF und Moulinex schossen an der Börse in Paris um 13 Prozent auf 166,70 Euro in die Höhe. Das Unternehmen überraschte die Anleger mit einer Anhebung der Umsatzprognose.