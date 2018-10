USA stufen China nicht als Währungsmanipulator ein

Wien (APA) - Mit einem "Klimadialog" in der Wiener Hofburg haben die Grünen am Freitag ihre Rolle für die Umweltpolitik in Österreich hervorgestrichen. Wäre man im Nationalrat nicht "vorübergehend nicht vertreten", könnten die Anschläge auf das Umweltrecht in ihrer derzeitigen Schonungslosigkeit verhindert werden, zeigte sich Bundessprecher Werner Kogler zum Auftakt überzeugt.