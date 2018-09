USA mittlerweile größter Exporteur von Sojabohnen in die EU

Brüssel (APA) - Die USA hat Brasilien als größten Exporteur von Sojabohnen in die Europäische Union abgelöst. 52 Prozent aller Importe von Sojabohnen in der EU würden aus den USA kommen, teilte ein Kommissionssprecher am Donnerstag mit. Dies sei ein Anstieg von 133 Prozent innerhalb eines Jahres. Vor einem Jahr hätte der Anteil von US-Sojabohnen noch bei 25 Prozent aller EU-Importe gelegen.

Dies zeige, dass der Handel der EU mit den USA ausgebaut werde, wie es Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach seinen Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump im Juli versprochen hätte, betonte der Sprecher. Handelskommissarin Cecilia Malmström werde nächste Woche in New York den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer zu weiteren Handelsgesprächen treffen.

Die EU müsse Soja, das großteils als Tierfutter verwendet wird, importieren, da in Europa davon nicht genug produziert werden könne, so der Sprecher. Freilich müssten alle Importe EU-Vorschriften entsprechen. Momentan importiere die EU jährlich 14 Millionen Tonnen Sojabohnen.