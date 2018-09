USA und EU einigen sich auf nächste Schritte bei Handelsgesprächen

Bled (APA) - Brexit-Chefverhandler Michel Barnier hat sich am Montag zuversichtlich zu den Einigungschancen in Gesprächen mit London gezeigt. "Wenn wir realistisch sind, können wir eine Einigung auf die Brexit-Vereinbarung innerhalb von sechs oder acht Wochen erzielen", sagte Barnier am Montagnachmittag beim Bled Strategic Forum (BSF) im nordslowenischen Ferienort Bled (Veldes).