USA erkennen Irans Anspruch auf Öltanker-Route im Golf nicht an

Alpbach (APA) - Am Dienstagnachmittag sind beim Europäischen Forum Alpbach die Wirtschaftsgespräche eröffnet worden. Der Forum-Vizepräsident und scheidende Nationalratspräsident, Claus Raidl, erinnerte zum Auftakt der Wirtschaftstage, dass heute vor 50 Jahren Martin Luther King seine berühmte "I Have a Dream"-Rede in Washington hielt. Resilienz und Hoffnung seien auch eine der wichtigen Themen bei der Tagung.