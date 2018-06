Wien/Graz/Boston (APA) - Bestimmte Tochtergesellschaften des Vermögensverwalters FMR LLC (Fidelity Management and Research Limited Liability Company) mit Sitz in den USA halten inzwischen fast 6 Prozent des Grundkapitals der börsennotierten Andritz AG. Konkret handelte es sich mit Stichtag gestern, Dienstag, um 5,85 Prozent oder 6.088.421 Andritz-Aktien, die die Amerikaner halten, teilte Andritz am Mittwoch mit.