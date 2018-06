US-Strafzölle - China äußert "Bedauern" über EU-Beschwerde bei WTO

Peking (APA/AFP) - China hat mit "Bedauern" auf die Beschwerde der EU gegen die Volksrepublik bei der Welthandelsorganisation WTO reagiert. Die chinesische Regierung habe dem Schutz geistigen Eigentums immer große Wichtigkeit beigemessen und viele wirkungsvolle Maßnahmen getroffen, um die Rechte und Interessen einheimischer und ausländischer Inhaber zu schützen, erklärte das chinesische Handelsministerium am Sonntag.

Die EU hatte das Verfahren am Freitag eingeleitet.

Europäische Unternehmen, die in China tätig sein wollen, werden laut EU-Kommission gezwungen, einheimischen chinesischen Unternehmen Eigentums- oder Nutzungsrechte an ihrer Technologie einzuräumen. Sie würden damit der Möglichkeit beraubt, in Vereinbarungen über Technologietransfer frei über marktbasierte Bedingungen zu verhandeln. Dies verstößt aus Sicht der EU gegen die Regeln der WTO zu geistigem Eigentum.

Die USA erheben diese Vorwürfe ebenfalls gegen China und hatten bereits im März deswegen Beschwerde bei der WTO eingelegt. Die Vorwürfe erschweren die derzeit laufenden Handelsgespräche zwischen beiden Ländern.