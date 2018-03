US-Stahlzölle - Deutsche Wirtschaftsministerin ruft zu Mäßigung auf

Washington (APA/dpa) - Angesichts der von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle auf Stahl und Aluminium sowie Autos aus der EU hat die deutsche Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries zur Mäßigung aufgerufen. "Ich hoffe, dass der US-Präsident auf die vielen vernünftigen Stimmen auch aus seinem Land hört und umdenkt", sagte die SPD-Politikerin am Sonntag.

"Präsident Trump will ein Spiel spielen, das niemand gewinnen kann. Immer mehr Zölle auf immer mehr Produkte zu erheben, kann am Ende dazu führen, dass jahrzehntelanger Zollabbau, Freihandel und Wohlstand in Gefahr geraten."

Zypries betonte, die deutsche Bundesregierung setze weiter auf internationale Zusammenarbeit und EU-Freihandelsabkommen mit Handelspartnern in aller Welt.